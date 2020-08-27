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خارج عن القانون.. الداخلية تضبط نشاط إجرامي في مجال تجارة العملة.. وشخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 6 ملايين ونصف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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قسم الحوادث
بحجم تعاملات ٤ ملايين جنيه.. ضبط نشاط إجرامى فى مجال تجارة العملة
بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج
ضبط 182 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قنا

شنت الأجهزة الأمنية عددا من الحملات فى مختلف المحافظات لضبط الخارجين عن القانون ونجحت فى ضبط نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاته خلال عام 4 ملايين جنيه مصرى طبقًا للفحص المستندى، كما تم ضبط شخص اشترك مع شقيقه، المقيم بالخارج، فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء، بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (سائق متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، شقيقه "عاطل" - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 4.000.000 مليون جنيه مصرى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص اشترك مع شقيقه، المقيم بالخارج، فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء.


وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام (عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2.500.000مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وفى قنا شنّت إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة على محلات الجزارة بدائرة مركز أبوتشت تمكنت خلالها من ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملة ضبطت ١٨٢ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالمخالفة لإجراءات الذبح.

‫وأضاف الداودى، أنه تم خلال هذه الحملات تحرير محضريّن للمخالفين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أكد محافظ قنا، أنه لن يسمح بأى تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى فى أى سلع أو منتجات يتداولها المواطنون.


ووجّه محافظ قنا، باستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم و محلات البقالة و السوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي و آمن للمواطنين.

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