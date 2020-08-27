بعد فيلمي توأم روحي والغسالة.. 3 أفلام جديدة في الطريق إليك

رغم حالة الركود التى تعيشها السينما بسبب جائحة كورونا إلا أن بعد عرض فيلمى "الغسالة" و"توأم روحى" وتحقيقهما نجاحا مقبولا فى دور العرض؛ وهو ما تؤكده حجم الإيرادات حتى الآن مما دفع عددا من المنتجين إلى خوض المغامرة أملا فى تحقيق النجاح أيضا وكسب ربح مادى مقبول خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها السينما.





نرصد فى التقرير التالى أبرز الأفلام التى قد تعرض فى الفترة المقبلة وتزين دور العرض.





نورا تحلم

بدأ بالفعل عرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" بطولة هند صبرى، فى سينما زاوية، بعدما تم تأجيل عرضه خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد هند صبرى شخصية "نورا" التى تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها، وفى وسط مشاكلها تحلم "نورا" أن تعيش مع حبيبها وتترك زوجها لتحلم بمستقبل أفضل لها ولأولادها.





الفيلم من إخراج هند بوجمعة فى أول تجربة روائية طويلة لها، وعرض مؤخرا على شبكة "نتفليكس".





زنزانة 7

أما الفيلم الثانى والذى تقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة هو "زنزانة 7"، والذى يتقاسم بطولته كل من أحمد زاهر ونضال الشافعى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى عيد الأضحى أيضا ولكن خوف منتجه من عدم الإقبال اضطره لتأجيل عرضه، فضلا عن عدم الانتهاء من باقى مراحل الفيلم.

وطرح منتج الفيلم الأيام الماضية البوستر الرسمى له الذى تصدره أحمد زاهر ونضال الشافعى، مؤكدا أن العرضسيكون خلال أيام، وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى أكشن، وصراع بين أحمد زاهر ونضال الشافعى المجرمبن اللذين يتقابلان لأول مرة داخل الزنزانة.





ويشارك فى بطولة الفيلم عبير صبرى، مايا نصرى، منة فضالى، إيهاب فهمى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إيمى إسلام، مصطفى هريدى، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.





جدو مشاكل

بينما الفيلم الثالث والذى تقرر عرضه أيضا هو بعنوان "جدو مشاكل" بطولة خالد سليم ولطفى لبيب، والذى بدأ عرضه فعليا بالسعودية، ومن المقرر عرضه بمصر خلال أيام.





الفيلم تم تصويره منذ 3 سنوات تقريبا، وكان يحمل اسم "اتنين فى واحد"، وتوقف تصويره أكثر من مرة بسبب ظروف إنتاجية.





"جدو مشاكل" يشارك فى بطولته مى القاضى وسامى مغاورى وسناء شافع ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبدالعليم، ومن إخراج وائل الرومى، وتدور الأحداث حول حازم شاب انطوائى وخجول، لديه مشاكل فى التعامل مع المجتمع، يتورط مع جده فى حادث يغير حياته رأسًا على عقب.



