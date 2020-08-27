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رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم، الخميس، مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري موسم 2019 -2020 على ملعب استاد القاهرة.

وستقام المباراة في تمام الساعة الـ 9 مساءً وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت". 

ويخوض فريق الزمالك المباراة بـ روح ومعنويات مرتفعة عقب الفوز الكبير الذي حققه أمام الأهلي السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري. 

ويسعى الأبيض إلى استكمال انتصاراته من أجل الاستعداد الجيد لـ مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، ويحتل وصافة جدول الدوري برصيد ٤٢ نقطة.
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