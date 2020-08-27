موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم، الخميس، مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري موسم 2019 -2020 على ملعب استاد القاهرة.





وستقام المباراة في تمام الساعة الـ 9 مساءً وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".





ويخوض فريق الزمالك المباراة بـ روح ومعنويات مرتفعة عقب الفوز الكبير الذي حققه أمام الأهلي السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري.



