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رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع للفريق أمام المقاولون العرب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق أهم مباراة في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري بين فريقي الزمالك والـمقاولون العرب مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساءً.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي ضم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق لقائمة مواجهة المقاولون العرب.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : عبد الله جمعة  - محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل الفريق الأبيض، وصافة جدول الدوري برصيد ٤٢ نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب، المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة.

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