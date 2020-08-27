المعاش مبيكفيش.. معاناة حفيدة زعيم الاقتصاد طلعت حرب في أوضة فوق السطح.. شاهد

عرض الإعلامي طارق علام، قصة جديدة من منطقة بولاق أبو العلا، عن سيدة عمرها 83 عامًا تُدعى ليلي أحمد طلعت حرب، هي حفيدة الزعيم الراحل طلعت حرب.





وأضاف "علام"، في برنامج "هو ده" المذاع على قناة "المحور"، أن قصة حفيدة الزعيم طلعت حرب وصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم التواصل مع وزارتي التضامن والصحة، والجهات المعنية؛ للتأكد من حقيقة ما تم تداوله عن السيدة واتخاذ اللازم.









وطالب "علام"، الحكومة بتوفير الرعاية للسيدة المسنة، حفيدة طلعت حرب، مشيرًا إلى أن الزعيم الاقتصادي طلعت حرب قدم مشروعات كثيرة للدولة وأنشأ بنك مصر، فضلًا عن النهوض بالاقتصاد الوطني، مناشدا المسئولين الاهتمام بالسيدة المسنة؛ تكريمًا لاسم الراحل طلعت حرب، مؤسس الاقتصاد المصري الحديث إذا تم التأكد من قصتها.





من جانبه أكدت ليلى طلعت حرب، أنها حفيدة طلعت حرب وليس تشابه في الأسماء، وأنها شاهدته في الصور فقط، مضيفة أن لديها ٤ أشقاء لكن لا تعرف شيئا عنهم منذ فترة طويلة بعد أن طلبت منهم المساعدة ورفضوا.









وأضافت ليلى أن أسرتها كانت تمتلك قصرا في شبرا وفيلا في عين شمس، والآن تعيش في غرفة غير لائقة، والمعاش الذي تحصل عليه كل شهر لا يكفيها، مشيرة إلى أن البعض شككك في أنها حفيدة طلعت حرب، ولكنها قدمت إليهم الإثباتات التي تدل على أنها الحفيدة.



