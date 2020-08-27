فارس كرم يوشك على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد

قارب الفنان فارس كرم، على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد الذى من المتوقع طرحه في الأيام القليلة المقبلة.



ويشهد ألبوم فارس كرم الجديد تعاونا مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الموزع عمر صباغ، والشاعر فضل إسكندر، والملحنين فضل سليمان، وسليم أسامة.



وكان أعلن الفنان فارس كرم عن زواجه منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن صديقه الفنان وائل كفوري لم يهنئه.



