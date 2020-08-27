AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فارس كرم يوشك على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:58 ص
فارس كرم
فارس كرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
قارب الفنان فارس كرم، على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد الذى من المتوقع طرحه في الأيام القليلة المقبلة. 

ويشهد ألبوم فارس كرم الجديد تعاونا مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الموزع عمر صباغ، والشاعر فضل إسكندر، والملحنين فضل سليمان، وسليم أسامة.

وكان أعلن الفنان فارس كرم عن زواجه منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن صديقه الفنان وائل كفوري لم يهنئه.

ورغم كل الشائعات التي قالت إن وائل كفوري أحيا زفاف فارس، حيث أنه أحد أصدقائه المقربين، إلا أن الأول نفى الأمر، وقال: لم أقدم له التهاني، الوقت يمر أحيانا بسرعة ولا ننتبه لهذه الامور، لكنه لا يعتب عليّ وهو صديق قريب مني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوقت يمر بسرعة.. السبب وراء عدم تهنئة وائل كفوري لـ فارس كرم على زواجه

إليسا تنتهي من تصوير بوستر ألبومها

ترشيحاتنا

طائرات فرنسية تثير غضب أنقرة.. والخارجية التركية تصدر بيانا

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

متى يكون القرض البنكي حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

لا تشعرى بالجوع.. أطعمة تحرق الدهون وتسد الشهية

بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

المعاش مبيكفيش.. معاناة حفيدة زعيم الاقتصاد طلعت حرب في أوضة فوق السطح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني

بعد عامين من الخطوبة.. عروس تتلقى خبرا صادما والسبب «خاتم ألماظ»