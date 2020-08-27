«الشناوي لدينا لا خوف علينا».. الأهلي يتغزل في حارس الفريق بـ كلمات مؤثرة

احتفاله بـ الفوز أمس، الأربعاء، أمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري موسم 2019 - 2020.

وأضافت الصفحة "الشناوي لدينا.. لا خوف علينا، أداء رائع لحارسنا يستحق عليه نسر المباراة.. صانع ألعاب.. قائد.. شباك نظيفة".