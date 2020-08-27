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رياضة

«الشناوي لدينا لا خوف علينا».. الأهلي يتغزل في حارس الفريق بـ كلمات مؤثرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
واصل النادي الأهلي احتفاله بـ الفوز أمس، الأربعاء، أمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري موسم 2019 - 2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وكتب معلقا "الشناوي نسر المباراة".

وأضافت الصفحة "الشناوي لدينا.. لا خوف علينا، أداء رائع لحارسنا يستحق عليه نسر المباراة.. صانع ألعاب.. قائد.. شباك نظيفة".


وكان النادي الأهلي سجل هدف الفوز في مرمى الجونة بتمريرة سحرية من محمد الشناوي، حارس المرمى، واستقبلها مروان محسن ببراعة، ليسددها صاروخية ويسجل هدف المباراة في الدقيقة 94. 


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