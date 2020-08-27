منظمة العفو الدولية تتهم ميليشيات السراج باختطاف متظاهرين في طرابلس.. وبومبيو يؤكد: وحدة الخليج لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر: تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

مصر تحاكم 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار جنيه

إصابة جنود أمريكيين في تصادم مع مركبات روسية في سوريا

ليبيا.. ميليشيات طرابلس تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

فرنسا ترسل خارطة طريق للإصلاح إلى لبنان المثقل بالأزمات

العاهل البحريني: أمريكا لعبت جهودًا حثيثة لإرساء السلام في المنطقة

نيوزيلندا.. السجن المؤبد دون عفو مشروط على سفاح المسجدين

وكالة الطاقة الذرية تتوقع دخول موقعين إيرانيين قريبا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة.





وذكرت "الوطن" أنه انطلقت، أمس محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، بما في ذلك أراض زارعية في العاصمة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بنحو 500 مليار جنيه، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العليا قيام المتهمين تزوير محررات رسمية، خلال الفترة بين يوليو 2009 وفبراير 2020، وسرقتهم مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراض مملوكة للدولة المصرية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير أوراق قضائية وإخطارات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن عدد من الجنود الأمريكيين أصيبوا في سوريا هذا الأسبوع عندما اصطدمت دورية عسكرية روسية بعربتهم، ونددت واشنطن بالحادث واعتبرته انتهاكا لبروتوكولات السلامة المتفق عليها مع موسكو.





وقالت "الجريدة" بسقوط ستة جرحى على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لمليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس.





ونقلت "القبس" عن منظمة العفو الدولية دعوتها إلى إطلاق سراح ستة محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.





وقالت "الأنباء" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي، حيث تضمنت الخارطة إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها، مثل إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.





وأبرزت "الوطن" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه لتقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، مضيفًا: "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".





وقالت "الجريدة" إن العاهل البحريني، حمد بن عيسى، دعا، خلال استقبال بومبيو، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الادارة الامريكية وجهودها لدفع عملية السلام واحلال الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وتعزيز السلم الدولي مؤكدا دعم البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.





دوليًا، قالت "الراي" إن محكمة نيوزيلندية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد، بعد أن اعترف برينتون تارانت، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.



