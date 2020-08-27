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رياضة

طارق التائب يتحدث عن مباراة اعتزاله ويشيد بـ محمد صلاح وينصح صالح جمعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف طارق التائب، نجم الكرة الليبية، عن موعد مباراة اعتزاله أمام الأهلي، لافتا إلى أن المباراة كان محددا لها 28 مارس الماضي ولكن تم الاتفاق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على تأجيلها؛ نظرًا لتفشي فيروس كورونا. 

وأكد طارق التائب، في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 2"، أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تكفل بالمباراة التي ستكون بين الأهلي والهلال.

وتطرق طارق التائب إلى الإشادة بـ محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدا أنه لاعب ملتزم ويطور أداءه باستمرار؛ خاصةً تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق. 

كما أشاد بـ صالح جمعة نجم الأهلي، منوها بأنه لاعب يمتلك إمكانيات رائعة مطالبا إياه بالحفاظ على المران بجدية حتى يعود للمشاركة أساسيا مع الفريق، قائلًا "أنا قلت له أنت شبهي في طريقة اللعب".

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