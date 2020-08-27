وزير الدفاع الأمريكي: الصين عرقلت الجهود الدولية لمكافحة كورونا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الصين عرقلت الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وأضاف "إسبر"، في تصريحات صحفية "الصين تخلت مرارًا عن تعهداتها بالالتزام بالقوانين الدولية، ونريد العمل مع بكين لإعادتها إلى المسار الصحيح وفقًا للقوانين الدولية".





وتابع إسبر في سياق آخر، "سنواصل العمل للتأكد من نزع سلاح كوريا الشمالية بشكل كامل، والدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل أزمة كوريا الشمالية".





والأسبوع الماضي، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي جديد كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" بأن كبار المسئولين في بكين لم يعرفوا في أوائل يناير المخاطر الحقيقية للفيروس بسبب تكتم مسؤولين محليين عن الخطر الحقيقي للوباء.





وكشف التقرير عن أن مسئولي مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض أواخر العام الماضي، حاولوا إخفاء المعلومات عن القيادة المركزية للصين.