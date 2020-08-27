حدث ليلا.. معاناة حفيدة زعيم الاقتصاد طلعت حرب في أوضة فوق السطح.. والأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير الأوقاف أصدر حملة واسعة لنظافة وتعقييم كافة المساجد علي مستوي الجمهورية.

عرض الإعلامي طارق علام، قصة جديدة من منطقة بولاق أبو العلا، عن سيدة عمرها 83 عامًا تُدعى ليلي أحمد طلعت حرب، هي حفيدة الزعيم الراحل طلعت حرب.





يعد وجود النمل في المنزل شيئا مزعجا لذا نبحث دائما عن كيفية التخلص من النمل، وغالبا ما نجده يتجمع حول الأطعمة المختلفة، ويصل إليها بالرغم من تغطيتها وحفظها في الأواني المغلقة، ولكن دائما ما يجد الطريق التي يتسلل بها إلى الطعام الذي نفضله، ومن أشهرها السكر، لذا سنقدم إليكم فيما يلي حلولا لـ كيفية التخلص من النمل



تعرض لاعب نادى المصرى أحمد عادل ميسي الى حالة اغماء عقب مباراة الفريق اليوم مع فريق نادى مصر التى اقيمت بالاسكندرية.





أصدر القضاء النيوزيلندي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، على الأسترالي "برنتون تارانت"، منفذ مجزرة المسجدين، في مدينة كرايستشيرش العام الماضي التي خلفت مقتل 51 شخصا.



