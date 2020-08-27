AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. معاناة حفيدة زعيم الاقتصاد طلعت حرب في أوضة فوق السطح.. والأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:45 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الأولى من يوم الخميس 27-8-2020 نستعرضها على النحو التالي: 

كشفت إدارة النادي في بيان رسمي عن أسباب رفضها دعوة رئيس الزمالك للمشاركة في احتفالات يقيمها في ناديه.

قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير الأوقاف أصدر حملة واسعة لنظافة وتعقييم كافة المساجد علي مستوي الجمهورية.

عرض الإعلامي طارق علام، قصة جديدة من منطقة بولاق أبو العلا، عن سيدة عمرها 83 عامًا تُدعى ليلي أحمد طلعت حرب، هي حفيدة الزعيم الراحل طلعت حرب. 

يعد وجود النمل في المنزل شيئا مزعجا لذا نبحث دائما عن كيفية التخلص من النمل، وغالبا ما نجده يتجمع حول الأطعمة المختلفة، ويصل إليها بالرغم من تغطيتها وحفظها في الأواني المغلقة، ولكن دائما ما يجد الطريق التي يتسلل بها إلى الطعام الذي نفضله، ومن أشهرها السكر، لذا سنقدم إليكم فيما يلي حلولا لـ كيفية التخلص من النمل .

تعرض لاعب نادى المصرى أحمد عادل ميسي الى حالة اغماء عقب مباراة الفريق اليوم مع فريق نادى مصر التى اقيمت بالاسكندرية.

أصدر القضاء النيوزيلندي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، على الأسترالي "برنتون تارانت"، منفذ مجزرة المسجدين، في مدينة كرايستشيرش العام الماضي التي خلفت مقتل 51 شخصا.

لوح وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.

تواجه الحكومة الكويتية استجوابات في مجلس الأمة، بعد نجاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح في تجاوز امتحان طرح الثقة، أمس.

اتهمت الولايات المتحدة الجانب الروسي بانتهاك بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا خلال الحادث الذي وقع شمال شرق البلاد وأسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرابلس تنتظر الانقلاب.. هل يغدر الإخوان برئيس حكومة الوفاق لحساب أردوغان؟.. حرب الطائرات تفضح خلافا مكتوما بين السراج وباشأغا.. وميليشيات مصراتة تحتل العاصمة

داخلية الوفاق: مندسون أطلقوا النار على المتظاهرين في طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا: يجب وقف عمليات القتل والاعتقال في طرابلس من قبل الوفاق

لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس.. فيديو

إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس الليبية.. فيديو

مظاهرات طرابلس.. وزير داخلية الوفاق يلوح باستخدام القوة ضد المتظاهرين

ترشيحاتنا

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

بفستان أنيق.. ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور لها

نوفيتشوك.. الكشف عن وسيلة قتل أشرس معارض لـ بوتين

أوقات يكره فيها صلاة النوافل.. دار الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

أحمد السعدني يعلق على فوز الأهلي: إخواني لقد تسرعنا بالحكم على مروان محسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني

بعد عامين من الخطوبة.. عروس تتلقى خبرا صادما والسبب «خاتم ألماظ»