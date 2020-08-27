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مرأة

طريقة عمل عجينة البيتزا سريعا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:58 ص
طريقة عمل عجينة البيتزا
طريقة عمل عجينة البيتزا سريعا
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أسماء عبد الحفيظ

تفضل ربة المنزل عمل البيتزا، ولكن تجهل الخطوات الصحيحة لعمل عجينة البيتزا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك طريقة عمل البيتزا بشكل صحيح وسريع. 

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عجينة البيتزا عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير عجينة بيتزا:

كيلو دقيق

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن

نصف كوب لبن بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير عجينة بيتزا

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

-تجهز صواني بيتزا

-تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان

-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويشكل العجين

* تترك لتختمر نحو ساعة

* يقسم العجين ويفرد في صواني البيتزا

* تضاف الصلصة على الوجه

* تضاف الحشوات المختلفة

* تخبز في الفرن نحو 10 دقائق

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