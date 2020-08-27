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مرأة

بالحمص.. تعرفي على طريقة عمل ميت لوف نباتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:59 ص
طريقة عمل ميت لوف
طريقة عمل ميت لوف نباتي
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة تقديم الميت لوف فى المطاعم، وتقديم طريقة عمله على القنوات الفضائية، فما أفضل طريقة لتقديمه لكى تقدمه ربة المنزل لأسرتها.


تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل، ميت لوف نباتي الجديد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعمل الميت لوف.


مقادير ميت لوف نباتي:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف بصلة بيضاء مفرومة
2 عود كرفس مفروم
جزرة  مفرومة
1 كوب مشروم مفروم
850 جرام حمص مسلوق
1 كوب بقسماط
ربع كوب بقدونس مفروم
نصف ملعقة ضغيرة بابريكا
ملح وفلفل
للصوص
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
1 ملعقة كبيرة ورستشير
صوص نباتي
ربع كوب كاتشاب
ربع كوب باربيكيو صوص


طريقة تحضير ميت لوف نباتي:

* تخلط جميع مقادير الصوص وتترك جانبا

* تدهن صينية إنجلش كيك بنصف كمية الصوص

* ثم يوضع خليط الميت لوف

* ويدهن بباقي الصوص

* ثم يدخل الفرن 30 دقيقة

* ويقدم ساخنا

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