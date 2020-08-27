موجز السوشيال ميديا.. وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي على الجونة.. وصلاح عبد الله يشيد بهدف مروان محسن

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بحفل خطوبة ابنة شقيقتها والذي اقيم في جو عائلي بين الأسرتين.









احتفل وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بالفوز على فريق الجونة بهدف مقابل لاشيء في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.









علق الفنان صلاح عبد الله على فوز النادي الأهلي على فريق الجونة بهدف إحرزة مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.







