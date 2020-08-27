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أخبار العالم

أول تعليق من رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد الحكم على سفاح المسجدين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة". 

وقالت أردرن، في بيان، إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدثين لن تُشفى بسهولة، مضيفة: "ولكن آمل أن يكون اليوم هو الأخير الذي يكون هناك سبب لدينا لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".

جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة، الخميس، بحق المهاجم برينتون تارانت دون إمكانية الإفراج عنه، لإدانته بقتل 51 شخصا في الهجومين الإرهابيين.

ويعني هذا الحكم أن السفاح تارانت سيقضي سجنه مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنه، وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزيلندا. 

وهذا الحكم يرتبط بقتل 51 مسلما، بينما عوقب المتهم بالسجن 12 عاما عن اتهامات بالشروع في قتل 40 آخرين.
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