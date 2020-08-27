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اقتصاد

تباطؤ طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية الأساسية في يوليو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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وكالات

تباطأت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية أميركية الصنع في يوليو 


مما يشير إلى أن التعافي في أنشطة الاستثمار قد يصبح تدريجيا أكثر وسط ضبابية بشأن مسار جائحة كوفيد-19 حتى في حين يبدو أن تعافي الصناعة يكتسب قوة دفع.


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وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات


وتعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 1.9% الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 4.3% في يونيو 


وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع هذه الطلبيات 1.9% في يوليو .

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