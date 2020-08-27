تباطؤ طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية الأساسية في يوليو

تباطأت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية أميركية الصنع في يوليو





مما يشير إلى أن التعافي في أنشطة الاستثمار قد يصبح تدريجيا أكثر وسط ضبابية بشأن مسار جائحة كوفيد-19 حتى في حين يبدو أن تعافي الصناعة يكتسب قوة دفع.





اقرأ أيضا:

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات





وتعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 1.9% الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 4.3% في يونيو



وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع هذه الطلبيات 1.9% في يوليو .