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محافظات

ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:04 ص
ورشة عمل
ورشة عمل
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شمس يونس
شارك الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بمحافظة الاقصر ، في افتتاح ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي أقيمت بديوان الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود،

 وذلك بهدف تنمية قدرات الشباب وتشجيعهم علي إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وتهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة.

واستهل رئيس مركز ومدينة الطود كلمته بتوجيه الشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على المجهود المبذول لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتذليل العقبات التي يواجهونها، مؤكدا على أهمية تشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة فهي القاطرة الحقيقية للتنمية لما توفره من فرص عمل ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إقامة وتسهيل تلك المشروعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي. 

وخلال افتتاح الورشة قدم مدير وحدة خدمة المنشآت الصغيرة بالأقصر رجب محمد علي، نبذه تعريفية عن الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال وحداته المختلفه، وعن صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، كما تحدث عن كيفية الاستفادة من الجهاز بالنسبة للجمعيات الأهلية وآلية تسجيل الجمعيات لدي هيئة الرقابه الماليه وذلك للحصول على المشروعات والخدمات من الجهاز. 

 شارك في ورشة العمل شركاء التنمية بمركز ومدينة الطود، وأعضاء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية ، وشباب الخريجين، واصحاب المشروعات الغير مرخصة، وممثلين من المركز التكنولوجى بالطود، والإدارة الهندسية ورخص المحلات بالوحدات المحليه لمركز ومدينة الطود.
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