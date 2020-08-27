غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان..تعرف على طقس السعودية اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ان تشهد المملكة اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.





وتوقعت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.





وبيًنت الهيئة في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح مابين 18 الي 40 كم/ساعة، لافتة الي أن ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





وذكرت الهيئة أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.