AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان..تعرف على طقس السعودية اليوم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:38 ص
أمطار في السعودية
أمطار في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ان تشهد المملكة اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.

وتوقعت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وبيًنت الهيئة في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح مابين  18 الي 40 كم/ساعة، لافتة الي أن ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وذكرت الهيئة أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وأتربة .. طقس السعودية اليوم

بعد تساقط الأمطار بغزارة على جبل عرفات.. تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس اليوم فى السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أخبار السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. 29337 إصابة كورونا و3269 وفاة.. وتعرف على حقيقة استقبال المملكة للوافدين والسياح

الأمطار الرعدية تواصل إغراق المملكة..تعرف على طقس السعودية اليوم

أخبار السعودية اليوم: توقعات بهطول أمطار رعدية.. حقيقة إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين.. ونسب التعافي من كورونا في المملكة تصل لــ92 %

ترشيحاتنا

بعد هدفه.. أحمد موسى لـ مروان محسن: تلعب وحش نتخانق تلعب كويس نقدملك التحية

أخبار الفن.. نرمين الفقى داخل حمام السباحة.. وتميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش الجنسى.. ومنع حسن شاكوش وعمر كمال من الغناء

هل تجوز صلاة العصر قبل المغرب بدقائق معدودة ؟

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن أسباب رفض دعوى مرتضى منصور.. وميدو يطالب بـ هدوء الأوضاع بين القطبين

أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني