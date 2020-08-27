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الرئيس نادى بالاستثمار فيهم.. فرح سعيد: الشباب هم المستقبل والأمل ..فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إننا دائمًا ما نقول أن البركة فى الشباب وهم المستقبل والأمل والغد، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نادى بالاستثمار فى الشباب.

وأضافت "  فرح سعيد " خلال تقديمها حلقة اليوم  لبرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن الاستثمار فى الشباب يخلق جيلا واعيا ومثقفا ويعرف ما يفيد بلده ولديه وطنية كبيرة جدًا. 

وتابعت لميس سلامة، دائمًا ما نقول تحيا مصر بشبابها وفى الفترة الأخيرة سمعنا عن مبادرات كثيرة للشباب بطرق مختلفة.

وأشارت إلى أن  هناك مجموعة من الشباب قرروا انهم يوزعوا على المساجد سجاد صلاة وكمامات في صلاة الجمعة بعد قرار فتح المساجد.

ووجهت تحية لشباب محافظة دمياط والذين قاموا بتنفيذ تلك المبادرة.

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