أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 ميزات جديدة لـ واتساب على أندرويد.. فيسبوك تطلق تحديثا جديدا لـ Messenger Rooms

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يستمر تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، في جلب ميزات جديدة لتحسين تجربة الدردشة لمستخدميه، وعلى غرار العام الماضي، ستقوم شركة فيسبوك المالكة للخدمة هذا العام أيضا بطرح العديد من الميزات الجديدة، والتي يتم اختبارها على تطبيقه التجريبي.
أطلقت شركة فيفو vivo، رسميا، هاتفيها الأحدث vivo Y20 وY20i، في الهند، مع إمكانيات قوية مثل البطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وبسعر منافش يبدأ من 155 دولارا.
أضافت شركة فيسبوك Facebook، ميزات جديدة إلى Messenger Rooms، تنافس بها خدمة مؤتمرات الفيديو زووم Zoom ، والتي تهدف إلى تسهيل إنشاء الغرف واكتشافها، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من إضفاء طابع شخصي على تجربة الغرف.
تتجه شركة إل جي LG، لتصنيع فئة جديدة من الهواتف الذكية، بتصميم يأتي لأول مرة في عالم الهواتف المحمولة، حيث تعمل الشركة الكورية على تطوير هاتف ذكي ثنائي الشاشة.
كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن أحدث إصدارات هواتفها الذكية من سلسلة Zenfone 7، والتي تضم هاتفين هم Zenfone 7 و7 Pro، مع تصميم محسن للكاميرا الخلفية القابلة للتدوير، لتقدم دعما للمستخدم كـ كاميرا أمامية وخلفية في آن واحد.