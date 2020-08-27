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أخبار العالم

حريق ضخم بالكويت وفرق الإطفاء تتمكن من إخماده

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:48 ص
حريق في الكويت
حريق في الكويت
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محمود نوفل
تمكنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم، الخميس، في عدد من محلات الزينة وقطع غيار السيارات وبيع الإطارات وكراج في منطقة المرقاب.


وذكرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، في بيان صحفي لها، أنها غرفة عمليات الإطفاء  تلقت بلاغا في تمام الساعة الثانية فجرا يفيد باندلاع حريق هائل في عدد من المحلات المذكورة، وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الهلالي والمدينة وحولي والعارضية وصبحان والإسناد، وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون دقيقتين.


 وبيًنت الإدارة أن فرق الإطفاء شرعت فورا بمكافحة الحريق، حيث تمت عملية تطويق المنطقة المشتعلة كي لا تمتد النيران إلى باقي المحلات المجاورة، حيث بلغ عدد المحلات المتضررة من الحادث تسعة محلات بمساحة إجمالية تقارب 2500 متر مربع.


كما تمكنت الفرق من حماية أكثر من 50 مركبة بعضها فارهة كادت تأتي عليها النيران.


ولفتت الإدارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار فقط على الماديات، في حين باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عملها لمعرف مسببات الحادث، وحضر إلى الموقع بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية.  
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