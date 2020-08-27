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توك شو

أخطرهم هذه المرحلة.. 3 سيناريوهات تنتظر مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات، إن مصر لم تبدأ حتى الآن الموجة الثانية لفيروس كورونا ولكننا  فى موجة ارتدادية للموجة الأولى للفيروس.

وأوضح  خبير إدارة الأزمات، خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج صباح الخير يا مصر أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية لفيروس كورونا 21 سبتمبر مع بداية  فصل الخريف وتنتهى مع 20 فبراير مع  انتهاء فصل الشتاء. 

وأشار محمد أبو المكارم، إلى أن الفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا المستجد تأتى على هيئة 3 موجات. 

ولفت خبير إدارة الأزمات، إلى أن مصر تواجه 3 سناريوهات محتملة ومنها قوة وشراسة الموجة الثانية لفيروس كوورنا والتى تعد من أخطر المراحل، أما السيناريو الثانى فهو الانتشار الضعيف للموجة الثانية لفيروس كورونا، والسيناريو الثالث هو إعادة ظهور الإنفلونزا الإسبانية والتى كانت فيها الموجة الثانية أشد فتكا من الموجة الأولى للفيروس.
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