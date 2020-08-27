أخطرهم هذه المرحلة.. 3 سيناريوهات تنتظر مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات، إن مصر لم تبدأ حتى الآن الموجة الثانية لفيروس كورونا ولكننا فى موجة ارتدادية للموجة الأولى للفيروس.





وأوضح خبير إدارة الأزمات، خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج صباح الخير يا مصر أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية لفيروس كورونا 21 سبتمبر مع بداية فصل الخريف وتنتهى مع 20 فبراير مع انتهاء فصل الشتاء.





وأشار محمد أبو المكارم، إلى أن الفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا المستجد تأتى على هيئة 3 موجات.



