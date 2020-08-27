جهاز التنسيق الحضاري: تخليد حوالي 500 اسم لـ شهداء ومبدعى الوطن بمبادرة "عاش هنا".. فيديو

قال المهندس محمد أبوسعدة ، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، إن "ذاكرة المدينة" والتي يتبناها الجهاز ، تتضمن تخليد ذكرى شخصيات تابعة لهذا العمران ، لتكوين شخصية للمدن ، موضحا أن الجهاز يقوم بتوثيق المباني ذات القيمة ، والذي يغلب عليها التراث .





وأضاف المهندس محمد أبو سعدة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والذي يذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن جهاز "التنسيق الحضاري " ، بدأ بـ مبادرة "حكاية شارع" ، وإنشاء موقع خاص بكافة الشخصيات التاريخية ، ووضع لوحات في الشوارع ذات التراث ، تحمل أسم المبادرة، وعلامة يقوم لشخص من خلاها بعمل "سكان" من الهاتف للتعرف على الشخصية ودورها وتاريخها .





وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، إلى أن الدولة تدرك أهمية الشخصية التاريخية ، كجزء من مكونات المدينة ، وتم تنفيذ المبادرة في 110 شارع ، بالقاهرة الخديوية والزمالك ، وحاليا في "جاردن سيتي " .





وأوضح "أبو سعدة" ، أن الجهاز يعمل حاليا على مبادرة "عاش هنا" ، لتخليد أسماء شهداء الوطن ، ولأماكن التي عاش بها المبدعين والمؤثرين .





وأكمل "أبو سعدة " ، أن مبادرة "عاش هنا" ، تجاوزت الـ 500 شخصية، حتى الأن ، في حوالي 110 شارع ، وجاري الخروج من القاهرة وصولا الإسكندرية وبورسعيد.



















