الإخوان فرع الكويت.. صحيفة كويتية تهاجم الجماعة عقب استجواب وزير الداخلية

شنت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الخميس، هجوما على جماعة الإخوان في غضون تجديد الثقة لوزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من قبل البرلمان وتباين مواقف النواب المحسوبين على جماعة الإخوان والمؤيدين لأفكارها من هذه القضية.









وأشارت الصحيفة الكويتية إلى نتائج التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الصالح، وتحديدا موقف النائبين أسامة الشاهين ومحمد الدلال المحسوبين على الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي تستلهم أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين.









وصوت النائب أسامة الشاهين مع طلب طرح الثقة، في حين صوت محمد الدلال ضد طلب طرح الثقة، وهو موقف تطرقت إليه الصحيفة المحلية بافتتاحيتها التي عنونتها بـ "سقوط القلة الضالة وانكشاف الإخوان".









واتهمت الصحيفة جماعة الإخوان المسلمين التي تنشط في البلد الخليجي بشكل علني بأنها توظف القضايا السياسية ومنها الاستجواب تبعا لمصالحها، قائلة: "انكشاف التوظيف السياسي النفعي لبعض التيارات وتحديدا تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت؛ فالإخوان باتوا علامة فارقة في نقل البنادق من كتف إلى أخرى حسب مصالحهم، واتضح أنهم من أكثر الأطراف بيعا للمبادئ بحجة البراغماتية أو فلسفة الذرائع".









وأضافت أن من يراقب حركتهم منذ عقود يدرك أن هذا ديدنهم، سواء طريقة تعاملهم مع الغزو العراقي ووقوعهم بين ناري واجبهم الوطني الكويتي وموقف التنظيم الدولي، وبعدها في مهادنة السلطة ضد المعارضة وصولا لحصد التعيينات في مختلف مناصب الدولة، وبعدها اللجوء إلى المعارضة عند صدور الأمر المركزي من التنظيم الدولي قبل عقد، ومن ثم العودة إلى مهادنة السلطة بعد انحسار ربيعهم وإبقاء مجموعة مع المعارضة وأخرى مع الموالاة، ثم القسم بعدم المشاركة في الانتخابات وبعدها دفع كفارة للعودة إلى حصد ما يمكن حصده.









وتابعت الصحيفة: "في استجواب أنس الصالح أمس، أعطى الإخوان كلمة بأنهم سيمنحون الثقة لقناعتهم (حسب ما قالوا) بأن موقف الوزير سليم، وعندما وقع أحدهم طلب طرح الثقة قالوا إنه خالف الإجماع، لكنهم عادوا ومن باب توزيع الأدوار إلى ديدنهم إذ صوت أسامة الشاهين ضد منح الثقة فيما صوت محمد الدلال مع منح الثقة، فالأول سيخوض الانتخابات والثاني لن يخوضها، وبالتالي يعتقدون أنهم بذلك «يقصون» (يخدعون) على الوزير والحكومة الحالية بأنهم صوتوا معها، بل و«يقصون» أيضا على من يرون أنه سيكون مؤثرا في منظومة الحكم في المرحلة المقبلة بقولهم له: هل رأيت؟ نحن كنا معك".









واتفق بعض المتابعين مع حديث الصحيفة المحلية، إذ قال الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي: "الإخونجية يلعبون على الحبلين.. واحد مع طرح الثقة بوزير الداخلية وواحد ضد(جعلوا اللي مو ناوي يترشح للانتخابات القادمة يصوت ضد طرح الثقة)".









وأشار الإعلامي محمد أحمد الملا إلى القضية ذاتها وتباين مواقف أتباع الجماعة داخل البرلمان، قائلا: "حزب الإخوان فرع الكويت نائب يصوت مع الوزير ونائب يصوت ضد الوزير نفسه، إنهم متلونون، لكن ما هو جديد ولا غريب عليهم".









واتهمت شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان في الكويت مؤخرا بالتآمر على أمن البلد ودول الخليج عقب نشر المعارض القطري خالد الهيل تسجيلات من لقاء جمع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مع رموز من الجماعة في الكويت.