فيروس كورونا يغلق برلمان كوريا الجنوبية.. وتفشي خطير للمرض

واصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حصد مزيد من الأرواح خلال الساعات الماضية في كورويا الجنوبية، في تفشي جديد للمرض بالبلد الآسيوي التي ظنت أنها خلال الشهور الثلاث الماضية أنهت وجود الفيروس.





وكنتيجة لانتشار حالات الإصابة بالوباء، أعلنت السلطات إغلاق ووقف عمل البرلمان في البلاد لحين ظهور مستجدات جديدة.





وسجلت كوريا الجنوبية اليوم الخميس 441 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية سجلتها البلاد منذ انتشار المرض بصورة جماعية في نهاية شهر فبراير الماضي.





فيما ارتفع عدد المتوفين الى 313 حالة وفاة بزيادة حالة وفاة واحدة.





وقال مركز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن حالات الإصابة في العاصمة "سول" وضواحيها ازدادت بعد تظاهرات مناهضة للحكومة أجريت في 15 اغسطس الجاري بالإضافة إلى حالات الإصابة الجماعية التي تم اكتشافها في احدى الكنائس، الأمر الذي أثار قلق من زيادة انتشار حالات الإصابة مستقبلا.





وهناك توقعات بأن رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثالثة أمر لا بد منه في حال استمرار وتيرة زيادة الإصابة بكوفيد-19 بهذا الشكل.





وأضاف المركز أن عدد المصابين بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 18 ألفا و707 حالات بعد تسجيل الحالات الأخيرة.





وحسب طرق انتقال المرض، ظهرت 434 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و7 حالات وافدة من القادمين من الخارج.





ومع استمرار وقوع حالات الإصابة من بين المشاركين في مظاهرات مناهضة للحكومة يوم 15 من الشهر الجاري، بلغ إجمالي المصابين حتى الآن 219 حالة.



