هنية: نواجه ثلاثة تحديات في غزة ونتواصل مع أربع جهات لنجدة القطاع

قال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أن قيادة حركة حماس في الداخل والخارج تتابع وتضع الخطط للتعامل مع كل التطورات الجارية على صعيد الأوضاع في قطاع غزة، حيث يواجه القطاع ثلاثة تحديات كبرى في وقت واحد.





واعتبر في رسالة موجهة لسكان غزة أن أول هذه التحديات هو الحصار وتداعياته على المواطنين، ومن ثم التحدي الجديد المتمثل بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي وما تتطلبه من جهود وإمكانات مكثفة لمحاصرة الوباء والسيطرة عليه، فضلا عن التحدي الثالث من مواجهة الاعتداءات المتكررة للاحتلال والجبهة الساخنة مع العدو، وما يترتب على هذه التحديات من تأثيرات على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.





وأكد أن قيادة الحركة تجري اتصالاتها مع العديد من الأطراف والجهات، وخاصة في مصر والأمم المتحدة ؛ من أجل الوقوف إلى جانب أهل القطاع وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه التحديات.





واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، وعليه إنهاء الحصار كليا عن غزة، ووقف العدوان، وإدخال جميع المستلزمات الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ودعا أهالي القطاع إلى التحلي بالهدوء، والالتزام بالتعليمات ورباطة الجأش، والثبات المعهود عليهم، والقدرة العالية في مواجهة الصعاب.