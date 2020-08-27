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الإسكان: مشروع «باب مصر» يهدف لاستمرار مصر دائماً على الخريطة الاقتصادية.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:18 ص
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على خلفية مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لـ مصر، إن مشروع "باب مصر" هو مجموعة مشروعات على شكل برنامج يوفر فرص عمل للمنطقة بأكملها، وتعظيم الاستفادة من القيم والموارد بالمنطقة.

موضحًا أنه يقع بالتحديد في مناطق شمال وجنوب سيناء وغرب خليج السويس، ومحور قناة السويس الجديد وشرم الشيخ الجديدة، والذي تم العمل عليها منذ 3 سنوات ماضية.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر تتوسط قارة آسيا وتربط شمال وغرب أفريقيا من الشرق والغرب، وهذا المشروع يهدف لأن تكون مصر مواكبة دائما للخريطة الاقتصادية، وبالتالي كان لابد من وجود خطة طموحة دائمة للتنفيذ.

وأشار متحدث الإسكان، إلى أنه حاليًا يتم تطوير منطقة خليج السويس، وجنوب سيناء، فكان لابد من تعظيم الاستفادة من تنمية الجذب السياحي على جانب آخر.

وأوضح متحدث الإسكان، أنه تم تجميع كافة المعلومات الخاصة بالمشروع والانتهاء من الدراسة، ووضع خطة عامة للمشروع ومخطط استراتيجي كامل، مشيرًا إلى أن هناك طرحاً موسعاً من وزير الإسكان لإعداد خطط تفصيلية للمشروع.

وأكد "خطاب"، أن القطاع الخاص له دور كبير في المشروع، موضحًا أن المشروع يتكامل مع الـ 288 مشروعًا، والتي تنفذها الحكومة في الفترة الأخيرة، بمنطقة سيناء وخليج السويس .
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