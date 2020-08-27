الجامعات الإسلامية: التعايش يأتي على رأس أولويات ومهام هذا العالم

أكَّد الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلاميّ بمكة المكرمة، أن التّعايش السِّلميّ بين أتباع الأديان والثقافات يُمَثِّل حاجة ملحّة تتطلبها مصلحة الجميع في مواجهة أصوات الكراهية والعنصريّة.





وصرح العيسى، خلال المنتدى الإعلاميّ لاتحاد وكالات أنباء الدول الإسلاميّة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ في نسخته الثانية التي انعقدت عبر الفضاء الافتراضيّ، بأن التّعايش يأتي على رأس أولويات ومهام هذا العالم من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار، مشيرًا إلى "أن الإسلام اعتنى بكل قيمة أخلاقيّة، من شأنها أن تعزّز السلام والوئام الإيجابيّ بين الجميع؛ فالإسلام احترم الاختلاف والتنوع والتعدّد".





وفي هذا الشأن، لفت العيسى إلى "وثيقة المدينة المنورة" التى أرساها النبى صلى الله عليه وسلم، وجسدت مبادئ التّعايش السلميّ داخل مجتمع المدينة. قائلًا إن هذا الميثاق يُعلى من شأن القيم الوطنيّة ويحمى الحقوق والحريات المشروعة، كما أنه يؤكد على قيم الأخوة الإنسانيّة واحترام الحقّ فى اختلاف الدّين.





من جانبه أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية قبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة الحقيقية وتعزيز التّعايش السلميّ مما يسمح بتحقق الاستقرار والسلام بين أفراد المجتمع على اختلاف عقائدهم وتنوع أفكارهم ومذاهبهم.