AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الجامعات الإسلامية: التعايش يأتي على رأس أولويات ومهام هذا العالم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:28 ص
الجامعات الإسلامية
الجامعات الإسلامية
Advertisements
محمد شحتة
أكَّد الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلاميّ بمكة المكرمة، أن التّعايش السِّلميّ بين أتباع الأديان والثقافات يُمَثِّل حاجة ملحّة تتطلبها مصلحة الجميع في مواجهة أصوات الكراهية والعنصريّة.

وصرح العيسى، خلال المنتدى الإعلاميّ لاتحاد وكالات أنباء الدول الإسلاميّة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ في نسخته الثانية التي انعقدت عبر الفضاء الافتراضيّ، بأن التّعايش يأتي على رأس أولويات ومهام هذا العالم من أجل الوصول إلى السلام والاستقرار، مشيرًا إلى "أن الإسلام اعتنى بكل قيمة أخلاقيّة، من شأنها أن تعزّز السلام والوئام الإيجابيّ بين الجميع؛ فالإسلام احترم الاختلاف والتنوع والتعدّد".

وفي هذا الشأن، لفت العيسى إلى "وثيقة المدينة المنورة" التى أرساها النبى صلى الله عليه وسلم، وجسدت مبادئ التّعايش السلميّ داخل مجتمع المدينة. قائلًا إن هذا الميثاق يُعلى من شأن القيم الوطنيّة ويحمى الحقوق والحريات المشروعة، كما أنه يؤكد على قيم الأخوة الإنسانيّة واحترام الحقّ فى اختلاف الدّين.

من جانبه أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية قبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة الحقيقية وتعزيز التّعايش السلميّ مما يسمح بتحقق الاستقرار والسلام بين أفراد المجتمع على اختلاف عقائدهم وتنوع أفكارهم ومذاهبهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل وزير الأوقاف

ترشيحاتنا

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

أخبار الفن.. نرمين الفقى داخل حمام السباحة.. وتميم يونس يروى واقعة تعرضه للتحرش الجنسى.. ومنع حسن شاكوش وعمر كمال من الغناء

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

هل يجوز القول في الدعاء عاجلا غير آجل ؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الخميس 27-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني