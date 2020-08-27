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أخبار العالم

استقالة رئيس مجلس إدارة تيك توك كيفن ماير.. تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:24 ص
استقالة رئيس مجلس
استقالة رئيس مجلس إدارة تيك توك كيفن ماير
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سمر صالح
أعلن رئيس مجلس إدارة "تيك توك" كيفن ماير استقالته من شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة وتواجه ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب.

وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين "أعلن لكم بحزن قرار مغادرة الشركة".

وتأتي استقالة ماير بعد القرارات التي اتخذها ترامب ضد التطبيق الصيني لتقاسم تسجيلات الفيديو الذي يتهمه بالتجسس لحساب بكين.

وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على "تيك توك" كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.

ويتّهم ترامب تطبيق "تيك توك" بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات.
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