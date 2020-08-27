الأمن الروسي يعتقل جندياً بتهمة الخيانة العظمى لتجسسه لصالح أوكرانيا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم /الخميس/، جنديا من قوات الصواريخ الاستراتيجية بتهمة الخيانة العظمى لنقله بيانات سرية إلى وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم اعتقال جنديا من قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في مدينة بارناول، قام بجمع ونقل معلومات تعتبر من أسرار الدولة إلى مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأضاف البيان أن المتهم يواجه عقوبة بالسجن وفق مادة الخيانة العظمى تصل إلى 20 عاما.