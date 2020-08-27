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في 4 محافظات.. منظومة جديدة لتطوير منظومة القطن والمحالج.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:11 ص
القطن
القطن
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شيرين عادل
قالت عزة قبارى، مدير منظومة تجارة القطن، إن الدولة المصرية طورت منظومة القطن للحفاظ عليه وإعادة مكانته للسوق العالمية. 

وأوضحت مدير منظومة تجارة القطن الجديد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،  أنه تم تطوير منظومة القطن كمرحلة أولى فى 4 محافظات ومنها البحيرة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف على أن يتم تباعا بكل المحافظات. 

وأشارت لاستلام 4 محافظات الأقطان مباشرة من الفلاح دون وسيط بسعر الجملة، لافتة إلى أنه تم تحديد هذه المراكز طبقا للمساحات المزروعة وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

أن منظومة التطوير ترتكز على حصول المزارع على أعلى سعر للأقطان عن طريق وجود 50 مركزا لتجميع الأقطان موزعة على المراكز الإدراية فى 4 محافظات.

وأشارت إلى أن نظام التداول الجديد فى المنظومة يقدم قطنا خاليا من الشوائب بعيدا عن الخلط ، بالإضافة إلى تطوير محالج جديدة بعيدة عن التلوث.
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