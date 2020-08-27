وادي دجلة يخشى انتفاضة مصر المقاصة في الجولة الـ 22 من الدورى

يحل فريق وادي دجلة ضيفا علي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ال22 من بطولة الدوري الممتاز .





ويحاول فريق وادي دجلة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبتعاد عن المراكز المهدد بالهبوط الي دورى القسم الثاني بعدما حقق فوزين وتعادلين وخسارة خلال الخمس مباريات الاخيرة .





وبنفس الطموح يدخل فريق مصر المقاصة المباراة بعدما نجح الفريق في الفوز علي المصري الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد .





جدير بالذكر ان فريق مصر المقاصة يحتل المركز ال11 في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز ال16 برصيد 20 نقطة .