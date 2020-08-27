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رياضة

وادي دجلة يخشى انتفاضة مصر المقاصة في الجولة الـ 22 من الدورى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:12 ص
وادي دجلة - مصر المقاصة
وادي دجلة - مصر المقاصة
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عبدالله هشام
يحل فريق وادي دجلة ضيفا علي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ال22 من بطولة الدوري الممتاز . 

ويحاول فريق وادي دجلة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبتعاد عن المراكز المهدد بالهبوط الي دورى القسم الثاني بعدما حقق فوزين وتعادلين وخسارة خلال الخمس مباريات الاخيرة . 

وبنفس الطموح يدخل فريق مصر المقاصة المباراة بعدما نجح الفريق في الفوز علي المصري الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد . 

جدير بالذكر ان فريق مصر المقاصة يحتل المركز ال11 في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز ال16 برصيد 20 نقطة .
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