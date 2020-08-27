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مع احترامي مش مبلغ.. نائب محافظ القاهرة: 1000 جنيه للمتر للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:28 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظة القاهرة  إن قانون التصالح في مخالفات البناء، هو هدية للشعب المصري، موضحًا أن مصر عانت لسنوات من مشكلات البناء المخالف، والذي كان عبئا على المرافق والشوارع، واصفا البناء المخالف بأنه "ناس بتظلم ناس" من أجل جمع المبالغ الطائلة.


وأضاف الدكتور حسام فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، أن المحافظة تعمل على توصيل المرافق لتلك المباني بتكلفة بسيطة، وتقسيط المبالغ لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي نفس الوقت يتم الاستفادة من تلك المبالغ في توفير مرافق كاملة في تلك الشوارع.


وأكد نائب محافظة القاهرة، أن المواطن يجب أن يأخذ احتياطاته عند شراء أي عقار أو منزل، أن يكون غير مخالف، وذلك عن طريق رخصة البناء وباسم المالك وعدد الأدوار المسموحة، وهي تكون رخصة توضع على البناء.


وفيما يخص أحقية الدفع، وقال "فوزي" إن مسألة من المسئول عند الدفع صاحب العقار أم المشتري جدلية، لأن من يشتري يجب عليه التأكد مما إذا كان العقار مرخصًا أم لا من البداية.


وأوضح "فوزي" أن التصالح يشمل 200 جنيه فقط على المتر الواحد في بعض المناطق و1000 جنيه في مناطق أخرى، وهي أرقام هزيلة، وغير مرتفعة بالنسبة لمنطقة القاهرة، متابعا: "مع احترامي مش مبلغ".
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