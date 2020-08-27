أول مصرى ينافس على منصب عمدة دانفيل بكاليفورنيا.. تفاصيل

أعلن الأمريكي من أصل مصري، محمد الشربيني عن ترشحه لانتخابات عمدة مدينة دانفيل بولاية كاليفورنيا ليكون بذلك أول مصرى يخوض تلك الانتخابات، وحال نجاحه سيكون ممثلا للسلطة التنفيذية وفقا للدستور الأمريكي، حيث يكون لكل ولاية قوانينها الخاصة، كما تكون مدة تولى منصب عمدة الولاية اربع سنوات وتجرى فى نفس توقيت انتخابات الرئاسة الأمريكية.





ويعد الشربينى واحد من السياسيين اللامعين بأمريكا كما أنه يمتلك شركة سياحة باسم توت عنخ امون وله دورا كبيرا في تنشيط السياحة بالولايات المتحدة الأمريكية معتمدا علي لقبه كخيبر سياحى دولي ورجل أعمال وله علاقات قوية برجال السياسة والسلطة هناك.



