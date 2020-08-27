أول مصرى ينافس على منصب عمدة دانفيل بكاليفورنيا.. تفاصيل

أعلن الأمريكي من أصل مصري، محمد الشربيني عن ترشحه لانتخابات عمدة مدينة دانفيل بولاية كاليفورنيا ليكون بذلك أول مصرى يخوض تلك الانتخابات، وحال نجاحه سيكون ممثلا للسلطة التنفيذية وفقا للدستور الأمريكي، حيث يكون لكل ولاية قوانينها الخاصة، كما تكون مدة تولى منصب عمدة الولاية اربع سنوات وتجرى فى نفس توقيت انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ويعد الشربينى واحد من السياسيين اللامعين بأمريكا كما أنه يمتلك شركة سياحة باسم توت عنخ امون وله دورا كبيرا في تنشيط السياحة بالولايات المتحدة الأمريكية معتمدا علي لقبه كخيبر سياحى دولي ورجل أعمال وله علاقات قوية برجال السياسة والسلطة هناك.
ويعتبر الشربيني أن تجربته التي يخوضها سوف يكون لها أكبر الأثر لدي الناخب الأمريكي في ولايته، وتعد فرصة لتحسين الصورة الذهنية لدي المواطن الامريكي، فضلا عن أنه يعتبر نفسه سفيرا للحضارة المصرية باعتباره مواطن مصري أمريكي حيث قام بتنظيم محاضرات للدكتور زاهي حواس عالم الاثار العالمي ووزير الاثار السابق وكان يحضرها أعداد غفيرة من الأمريكيين.