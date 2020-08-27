امتحانات الدور الثاني بجامعة الأزهر 10 أكتوبر

صدق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الدور الثاني التصفية" للفرق النهائية في 10 اكتوبر المقبل.





كما صدق مجلس جامعة الأزهر، على بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.





وكرم عدد من القيادات السابقة بعد بلوغهم السن القانونية، وأبرزهم: الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، و الدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، فرع أسيوط السابق، و الدكتورة أمال حسن محمد حسين عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة السابق، و الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة،الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، ووسام الفنون والعلوم من رئيس الجمهورية، والحائز على جائزة كوامي نكروما.



