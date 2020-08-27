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تعليم

امتحانات الدور الثاني بجامعة الأزهر 10 أكتوبر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
صدق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الدور الثاني  التصفية" للفرق النهائية في 10 اكتوبر المقبل.

كما صدق مجلس جامعة الأزهر، على بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وكرم عدد من القيادات السابقة بعد بلوغهم السن القانونية، وأبرزهم: الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، فرع أسيوط السابق، والدكتورة أمال حسن محمد حسين عميدة كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة السابق، والدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة،الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، ووسام الفنون والعلوم من رئيس الجمهورية، والحائز على جائزة كوامي نكروما.

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