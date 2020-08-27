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أخبار العالم

بعد احتكاكه بدورية روسية.. موسكو تتهم الجيش الأمريكي بانتهاك الاتفاقات حول سوريا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:16 ص
موسكو تتهم الجيش
موسكو تتهم الجيش الأمريكي بانتهاك الاتفاقات حول سوريا
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سمر صالح
اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأمريكي بانتهاك الاتقافات الثنائية حول سوريا، وذلك بعد احتكاك دوريات للجيشين في الشمال الشرقي السوري.


ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس الأركان الروسي "فاليري جيراسيموف" تحدث مع نظيره الأمريكي هاتفيا بعد الحادث متهما الجيش الأمريكي بعرقلة عمل الدوريات الروسية.‎


كما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو أخطرت الجيش الأمريكي بشأن تحركات المركبات العسكرية الروسية في سوريا.‎


وكان البيت الأبيض أعلن أن قافلة عسكرية روسية تضم مدرعات وناقلات جند وطائرات هليكوبتر هجومية، اعترضت طريق عربتين مصفحتين أمريكيتين في شمال شرق سوريا، وصدمت إحداهما، في مواجهة أسفرت عن إصابة عسكريين أمريكيين بجروح.
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