مخدرات وجنس.. كيف انقلبت دعابة BBC في جامايكا إلى أزمة دبلوماسية؟.. فيديو

تسببت فقرة فكاهية بثتها قناة " BBC Three" البريطانية في غضب واسع واحتجاج من جانب جامايكا، بعدما أدى ممثلون أدوار جامايكيين يتعاطون الحشيش ويشتهون النساء.





ووصفت وزيرة الخارجية الجامايكية كامينا جونسون سميث الفقرة الفكاهية التي بُثت ببرنامج "العد التنازلي" الهزلي بأنها "شائنة ومهينة".









ويظهر في الحلقة ممثل يؤدي دور مقدم برامج يحدق بشهوة في ممثلة تحاكي دور مقدمة البرامج وعالمية الرياضيات البريطانية راشيل رايلي ويتظاهر بممارسة الجنس معها.





كما ظهر في الفقرة ممثل أسود البشرة يؤدي دور متسابق نسي الإجابة عن سؤال ما لأنه ثمل من تعاطي الحشيش.





ونشرت وزيرة الخارجية الجامايكية تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" كتبت فيها "هذا أمر شائن ومهين للبلد المذهل الذي أفخر بتمثيله جنبًا إلى جنب مع كل جامايكي داخل الوطن وخارجه. سأقدم شكوى رسمية فورًا بهذا الصدد. أوقفوا هذا العرض".





ودافعت منتجة البرنامج فيونا كامبل عن موقفه، مؤكدة أن الأمر كله لا يتعدى دعابة مرحة من برنامج ناجح.





وقالت كامبل "إنها ليست دعابة خبيثة وأعتقد أنه إذا تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي، فستجد المبدعين أنفسهم يسخرون من جميع الصور النمطية. لا توجد ضغائن في هذا المحتوى".





وأثارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أحد أعرق الأصول الصحفية في المملكة المتحدة والعالم، جدلا كبيرا، حيث قررت التخلي عن كلمات نشيد "Rule Britannia!" أو "فلتحكمي يا بريطانيا" في حفلها التقليدي الذي يقام في نهاية الصيف، مكتفية بعزف الموسيقى فقط.





ولم يكن هذا التصرف عفويا أو خاليًا من دلالة، فالتخلي عن كلمات النشيد الذي يتغنى بالإمبراطورية البريطانية جاء في وقت تعيد فيه فئة كبيرة من النقاد تقييم الماضي الاستعماري للأمة البريطانية.





وقالت "بي بي سي" الممولة من القطاع العام البريطاني، إنها ستعرض في الليلة الأخيرة من سلسلة حفلات "بي بي سي برومس" نسخا موسيقية بدون كلمات من نشيد "فلتحكمي يا بريطانيا" وأناشيد أخرى مثل "أرض الأمل والمجد".





وبررت "بي بي سي" هذا التغيير في حدث العام الجاري بأنه جاء في ضوء تراجع "القوى الموسيقية" بشكل كبير، ولأنه لن يكون هناك جمهور حي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.





وأوضحت بي بي سي أيضا أنه سيسمح لعدد أقل من الفنانين بالتواجد على المسرح بسبب تفشي الفيروس، ما يجعل من الصعب تأدية الأغاني بـ"الكورس التقليدي"، لكن منتقدين اتهموا الهيئة بالخضوع لـ"الصوابية السياسية" ونشطاء العدالة الاجتماعية.