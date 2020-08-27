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تعليم

العودة لنظم تقييم أكثر عدلا.. رئيس جامعة القاهرة يشكر كامبريدج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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مريم عزت
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر للمجلس الثقافي البريطاني والهيئات البريطانية الاختصاص ومؤسسة "كامبريدج"، على شجاعة قرار إعادة النظر في معايير تقييم طلاب الثانوية الإنجليزية iG، والتي تسببت في  سخط وإحباط على مستوى العديد من البلدان في العالم نتيجة اعتماد نظام تقييم غير عادل ومخالف لما تم الإعلان عنه مسبقًا.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن مراجعة "كامبريدج" النظام والرجوع إلى معايير تقييم أكثر عدلا يعد نموذجا محترما لعدم الإصرار على الخطأ، مؤكدا أن ما قامت به الهيئة البريطانية من شجاعة الرجوع للمنطق والعدل أعاد الثقة الكبيرة للطلاب وأولياء الأمور فيها مرة أخرى.


جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية، وتبنى قضيتهم من خلال عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج.


وطالب مؤسسة كامبريدج بأن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية بأن تراجع سياسات كامبريدج، وهو الأمر الذي استجابت له كامبريدج بشجاعة وثبات.
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