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اقتصاد

بعد الإعلان عن إعفاء جمركى ل 600 سلعة مصرية... 130% زيادة فى الصادرات لأسواق تجمع الميركسور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم


قال الدكتور احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 130%


واشار الى ان الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28% حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.

واشار مغاوري الى حرص جهاز التمثيل التجاري على التواصل الدائم مع كافة الشركات المصرية المصدرة والرد على استفساراتها وتقديم كافة المعلومات والخدمات لتذليل العقبات التي قد تؤثر على تدفق الصادرات المصرية للاسواق العالمية


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جدير بالذكر ان مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور ( البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي في عام 2010 ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من الاول من سبتمبر 2017، ذلك الاتفاق الذي ينص على الاعفاء التدريجي على عدة اعوام وصولًا الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقًا لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق ( A  اعفاءًا فوريًا، B  اعفاءًا على ثلاث سنوات، c اعفاءًا على 7 سنوات، D  اعفاءًا على 9 سنوات)


وتحدر الاشارة الى اعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن بدء الاعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي ، مشيرةً الى ان اهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B  من الاتفاق تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي

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