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أخبار العالم

معجزة حقيقية.. كارمن تعود للحياة بعد إصابتها في تفجيرات مرفأ بيروت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:34 ص
تفجيرات مرفأ بيروت
تفجيرات مرفأ بيروت
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استيقظت كارمن خوري صايغ من الغيبوبة، وذلك بعد إصابتها في الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، حيث تجاوبت بشكل إيجابي لتعود بذلك إلى الحياة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع على كارثة انفجار بيروت.


يُشار إلى أن كارمن هي أم لطفلين وكانت في 4 أغسطس داخل منزلها في الجميزة لحظة وقوع الانفجار المروع، فتحطمت نوافذ منزلها ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، مع صدمة شديدة في الرأس وفقدان كبير للدم.


وتسببت الانفجارات التي ضربت مرفأ بيروت في بداية الشهر الجاري في إصابة كارمن إصابات بليغة، حيث دخلت كارمن بعدها في غيبوبة نُقلت على أثرها إلى المستشفى.


جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت أمس، الأربعاء، انتشارا لفيديو من داخل المستشفى بعد استيقاظ كارمن من الكوما وهي ترقص مع الممرضين وأحد أفراد عائلتها.


https://www.instagram.com/p/CEW9dvnjtm3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

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