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أخبار العالم

الدفاع الروسية: المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.
وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس ، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك":"لقد حاول الجيش الأمريكي، في انتهاك للاتفاقيات القائمة، منع هذه الدورية الروسية من مهامها، وردا على ذلك اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة". 

وأضاف البيان :" أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف لفت ،خلال اتصال هاتفي، انتباه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميللي إلى أن قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وفقًا للإجراءات المعمول بها حاليا، قد تم إخطارها مسبقًا بمرور رتل من الشرطة العسكرية الروسية". 
يُذكر أن الحادث وقع في 26 أغسطس الجاري ، ولم توضح وزارة الدفاع الروسية المنطقة التي وقع فيها الحادث في سوريا. 
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