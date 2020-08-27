صرف 3 ملايين جنيه منح للعمالة وتعيين 9 منهم و3 من ذوي القدرات بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة في الوادي الجديد 9 شباب من بينهم 3 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل ، وتوفير 5 فرصة عمل على مهنة عامل نظافة بشركة آل رضوان للأمن والحراسة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 85 ألف جنيه رعاية إجتماعيةوصحية لـ 32 عاملًا من المسجلين بالإدارة، كما تم صرف 3 ملايين و 208 آلاف جنيه منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 3208 عاملين بجميع مكاتب البريد .

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 11 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 منها ، وتحويل شكوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى، بالإضافة إلى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وقال: أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 69 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 239 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.