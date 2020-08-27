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أخبار البلد

استجابة سريعة لشكاوى الحكومية.. إزالة كافتيريا بدون ترخيص في شبرا الخيمة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:02 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، على الفور؛ لشكوى وردت إليها تطالب بإزالة كافتيريا مقامة بدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة.


وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت شكوى تمثلت في إقامة أحد المواطنين "كافيتريا" بدون ترخيص متعدية على خط التنظيم على مساحة 80م2 بحي غرب شبرا الخيمة.


وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه على الفور وجّه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإزالة "الكافيتريا" محل الشكوى، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبرا الخيمة بأن تلك الكافتيريا متعدية على خط التنظيم.


وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الإزالة تمت في إطار اهتمام المحافظ بشكاوى المواطنين وفى استجابة سريعة، فقد تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة.


ووفقا لمدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فإن محافظ القليوبية أكد أنه لا تهاون في التصدي لجميع صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وتتم مواجهة جميع صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات والظواهر العشوائية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمباني المخالفة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة.


وفي هذا الصدد، تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة، وتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة وحق الشعب.

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