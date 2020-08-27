AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تطور خلايا حماس بالضفة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:00 ص
المنظومة الأمنية
المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تطور خلايا حماس بالضفة
Advertisements
سمر صالح
كتب محلل الشؤون العسكرية بموقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذّر من قيام قيادة حماس بغزة، بتطوير خلايا وقواعد الحركة بالضفة الغربية.
 
وقال المحلل العسكري بوخبوط، صباح اليوم الخميس، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر من جهود قيادة حماس بغزة، لتطوير خلاياها بالضفة الغربية، وتنفيذ عمليات أمنية.
 
وكشف المحلل العسكري، أن ضابطا كبيرا بالجيش الإسرائيلي، اجتمع الأسبوع الماضي، بقيادات رفيعة بالسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
 
ونقل بوخبوط عن الضابط الكبير قوله: "هناك حالة عدم وضوح في الشارع الفلسطيني بالضفة، وهذا سيؤدي الى حالة احباط، وتوتير الأجواء، وعلى إسرائيل عدم تجاهل السلطة".  
 
وأضاف الضابط، "في الوقت الذي تقوم فيه حماس بإطلاق الصواريخ والبالونات تجاه إسرائيل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على مساعدة قطاع غزة".
 
وتابع الضابط: "وبالمقابل، السلطة الفلسطينية التي تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتمنع العنف بالضفة، تحصل على التجاهل".
 
ووفقا للمحلل بوخبوط، زعم الضابط أن "هذا مسار خطير قد يؤدي الى تدهور الأوضاع مع الوقت، وأن ضعف السلطة قد يؤدي الى تعريض الاستقرار بالضفة للخطر".
 
وفي سياق متصل، نقل محلل الشؤون العربية بالقناة الـ12 العبرية، إيهود يعاري، عن مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية قوله: إن "السلطة تدرس التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق صواريخ من غزة.. إسرائيل تستعد لسيناريوهات ما بعد الضم

خطوة خطيرة.. أول رد من إسرائيل على اتفاق فتح وحماس ضد ضم الضفة

بعد اشتعال حرائق في مواقع بـ إسرائيل.. تل أبيب: لن نسمح بدخول تمويلات قطرية لـ حماس

محلل إسرائيلي يتوقع توتر الأوضاع مع قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

جولة تصعيد جديدة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية ويستعد لـ حماس

ترشيحاتنا

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

«الشناوي لدينا لا خوف علينا».. الأهلي يتغزل في حارس الفريق بـ كلمات مؤثرة

أخطرهم هذه المرحلة.. 3 سيناريوهات تنتظر مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

فيديوجراف.. تفاصيل وفاة عروس الجنة صباح يوم زفافها

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ هيدي كرم

انتظر خروجه من المسجد.. بائع يذبح عجوزا بالبدرشين

AdvertisementS

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

بعد صورة ابنتها نور.. الجمهور يطارد شيرين رضا

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

انتظر خروجه من المسجد.. بائع يذبح عجوزا بالبدرشين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني