تعرف على هوية المتهم بمذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، عن ملابسات مذبحة كفرالدوار، و العثور علي المتهم بقتل 3 أفراد من أسرة واحدة فى منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.





وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "على. ي .أ"، سائق و نجل عم "الأم" و ارتكب الجريمة عند تواجده في المنزل لمساعدة الضحية فى ترتيب محتويات المنزل الجديد ، وأثناء تواجده راودها عن نفسها و رفضت فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.





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أمرت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بدفن جثث ضحايا مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار، وذلك عقب تشريح الجثث و بيان سبب الوفاة، مع سرعة استقدام تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.





قال مصدر في الطب الشرعي بمستشفى دمنهور العام، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بجثث الضحايا.





وأوضح المصدر ، أن التقرير الطبى أثبت أن يوجود طعنات غائرة بالرقبة و الجسم في جثث ٣ ضحايا الأم والطفلين أدت إلى الوفاة، لافتًا إلى أن تم أخذ عينة DNA من المجني عليهم و والدهم وفقًا لقرار النيابة العامة، جاري استخراج تصريح الدفن.





وعثر مصدر بمديرية أمن البحيرة، صباح أمس الأربعاء ، على طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربع شهور، أسفل السرير بموقع الحادث.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد ٢٣سنة، على اسلام محمد فتحى ٣سنوات، محمد إسلام محمد فتحى ٣سنوات جثة".





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.