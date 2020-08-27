القصة الكاملة لاستقالة مدير تيك توك بسبب استفزاز ترامب





استيقظ العالم اليوم على أخبار تفيد بتستقالة رئيس مجلس إدارة تيك توك، بسبب الضغوط التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب والغدارة الأمريكية على شركة تيك توك وإدعائها المستمر أن الشركة الصينية تتجسس على موظفين فيدراليين بأمريكا.





تعمد الرئيس الأمريكي في معظم المناسبات تسليط الضوء على شركة تيك توك وإدارتها التي تتجسس على المواطنين الأمريكيين من خلال سحب البيانات الخاصة بهم على حسابتهم الشخصية من خلال التطبيق وتتبعهم للوصول إلى أدق تفاصيل يومهم.





أعلن كيفين ماير، رئيس تيك توك في رسالة قصيرة لموظفيه تخليه عن وظيفته بسبب الضغوط الأمركية عليه وهي "أعلن بكل حزن قرار مغادرة الشركة.





جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب ضغط على إدارة تيك توك ببيع عملياتها الأمريكية لشركة أمريكية خالصة خلال 90 يوما، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الإدارة للشركة بالتخلي عن منصبه معلنا رفضه للضغط الأمريكي على الشركة وإنشاء موقع جديد للدفاع عن حقوق التيك توك.

أعلن رئيس مجلس إدارة تطبيق تيك توك استقالته برغم أن التطبيق يتمتع بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصل عدد مستخدميه في آخر إحصائية إلى 175 مليون مستخدم حول العالم.