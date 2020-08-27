برلماني: نسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي.. والبرلمان قام بدوره على أكمل وجه

أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين من خلال 361 مكتبًا حتى نهاية سبتمبر المقبل، في إطار بناء مصر الرقمية.





كما ثمّن النائب في تصريحات صحفية، الخميس، إعلان ملامح مشروع مصر الرقمية والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة.





وأشار النائب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي بدأته مصر مؤخرًا بهدف رفع كفاءة العمل في كافة قطاعات الدولة.





وقال جون طلعت: "نحمد الله أننا على الطريق الصحيح وسنحقق نجاحا باهرا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره على أكمل وجه من خلال صياغة عدد من التشريعات الهامة لخدمة توجهات الدولة في هذا الشأن".