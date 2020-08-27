AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:54 ص
أسعار البنزين والديزل
أسعار البنزين والديزل
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أسعار الجازولين والديزل لشهر سبتمبر 2020، والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تشكل نسبة 5%.


وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، جاءت الأسعار على النحو التالي: وقود الديزل 2.06 درهم وسوبر /98/: 1.91 درهم وخصوصي /95/: 1.80 درهم، على أن تطبق الأسعار اعتبارا من تاريخ الأول من سبتمبر 2020.


اقرأ أيضا:


فيما أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود بالإمارات، اليوم عن تسجيل أسعار الوقود التي تشمل الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، إضافة للديزل استقرارا في مؤشراتها اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، عند نفس الحدود السعرية لشهر أغسطس، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.


ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود أخيرا عند معدلات منخفضة للشهر السادس على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقرارا مماثلا خلال شهر أغسطس عند نفس الحدود السعرية لأشهر يوليو، ويونيو، ومايو، وأبريل، واستقر سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين "خصوصي 95" عند حدود 1.80 درهم.


وسجل سعر لتر الديزل استقرارا عند حدود 2.06 درهم اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.


ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار جديدة للوقود بالسعودية اليوم.. تعرف عليها

الإمارات تعلن عن أسعار الوقود الجديدة في أغسطس

ترشيحاتنا

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

بعد تخطيه الـ 40 عاماً.. بطل فيلم Home alone يعيش أزمة منتصف العمر

بينها فصل معاون نيابة.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

كارثة.. هؤلاء لن ينقذهم لقاح كورونا بعد اكتشافه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا.. علي جمعة يجيب

وصول وزير الخارجية السعودي إلى العراق

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

زوجة أخى طردتنى.. القصة الكاملة لمعاناة حفيدة طلعت حرب فى غرفة فوق السطح..فيديو

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني