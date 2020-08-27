الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أسعار الجازولين والديزل لشهر سبتمبر 2020، والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تشكل نسبة 5%.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، جاءت الأسعار على النحو التالي: وقود الديزل 2.06 درهم وسوبر /98/: 1.91 درهم وخصوصي /95/: 1.80 درهم، على أن تطبق الأسعار اعتبارا من تاريخ الأول من سبتمبر 2020.

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فيما أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود بالإمارات، اليوم عن تسجيل أسعار الوقود التي تشمل الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، إضافة للديزل استقرارا في مؤشراتها اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، عند نفس الحدود السعرية لشهر أغسطس، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.









ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود أخيرا عند معدلات منخفضة للشهر السادس على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقرارا مماثلا خلال شهر أغسطس عند نفس الحدود السعرية لأشهر يوليو، ويونيو، ومايو، وأبريل، واستقر سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" عند سعر 1.91 درهم، فيما ثبت سعر لتر البنزين "خصوصي 95" عند حدود 1.80 درهم.









وسجل سعر لتر الديزل استقرارا عند حدود 2.06 درهم اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.









ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.