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محافظات

بيطري الشرقية تعلن تحصين 18 ألفا و 167 رأس ماشية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:17 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
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محمد الطحاوي
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الطب البيطرى في تنظيم برامج توعية وإرشاد للفلاحين والمربين للتعريف بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية وتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية ومكافحة العدوى .

مشددًا علي ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرورالفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء علي الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية  بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق قامت بشن حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية وذلك خلال شهر أغسطس 2020 ، حيث تم إجراء التقصي والتحري في عدد ( 557 ) منزل في ( 42 قرية ) بمراكز المحافظة بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي و تم سحب العينات اللازمة للفحص المعملي لإجراء الإختبارات التشخيصية المعملية .

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم تحصين ( 18 ألف و 167 رأس ماشية ) وترقيم ( 1832 رأس ماشية ) في القرى التي تم الإشتباه بوجود بؤر بها، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة مجالس المدن والإدارات الصحية بالمراكز لتكثيف حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض الوبائية .

فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة وسلامة المواطنين وتكثيف حملات التقصي والتتبع للإكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت.

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