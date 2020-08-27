بيطري الشرقية تعلن تحصين 18 ألفا و 167 رأس ماشية

مشددًا علي ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرورالفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء علي الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها.

مشددًا علي ضرورة تكثيف حملات رش و تحصين الماشية ومرورالفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء علي الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم تحصين ( 18 ألف و 167 رأس ماشية ) وترقيم ( 1832 رأس ماشية ) في القرى التي تم الإشتباه بوجود بؤر بها، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة مجالس المدن والإدارات الصحية بالمراكز لتكثيف حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض الوبائية .