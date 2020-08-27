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رياضة

محاضرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث فايلر مع اللاعبين خلال المحاضرة في الجوانب الفنية قبل مواجهة المصري، وتصويب الأخطاء التي حدثت في مواجهة الأمس أمام الجونة بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران، وفق البروتوكول الطبي الخاص الذي تم تعديله والخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.

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